El Mundo

Turista muere tras ataque de elefante en parque nacional de Tailandia y su esposa presencia el hecho

Un hombre de 65 años realizaba una caminata al amanecer en Khao Yai cuando el animal lo embistió. El elefante ya se vinculaba con otras dos muertes

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un elefante salvaje mató a un turista en Khao Yai. El animal ya se relacionaba con otros ataques mortales y su futuro quedó en análisis oficial.
Un elefante salvaje mató a un turista en Khao Yai. El animal ya se relacionaba con otros ataques mortales y su futuro quedó en análisis oficial. [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTailandiaelefante
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.