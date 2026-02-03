Turista muere tras ataque de elefante en parque nacional de Tailandia y su esposa presencia el hecho

Un elefante salvaje mató a un turista en Khao Yai. El animal ya se relacionaba con otros ataques mortales y su futuro quedó en análisis oficial. [Imagen con fines ilustrativos]

Un turista tailandés de 65 años murió luego de un ataque de un elefante salvaje durante una caminata matutina en el Parque Nacional de Khao Yai, en el centro de Tailandia. El hecho ocurrió a las 5:30 a. m. de este lunes 2 y fue presenciado por la esposa de la víctima y otros campistas.

La víctima fue identificada como Jirathachai Jiraphatboonyathorn. El hombre caminaba junto a su esposa cuando un elefante macho lo sorprendió en el sendero. El animal lo derribó y lo pisoteó en repetidas ocasiones. El turista murió en el sitio.

La esposa logró escapar tras la intervención de guardaparques, quienes ahuyentaron al elefante. Equipos de rescate y personal paramédico confirmaron fracturas múltiples y lesiones graves.

El elefante involucrado es conocido como Phlai Oyewan. Autoridades del parque indicaron que el animal se encontraba en período de celo al momento del ataque. Funcionarios señalaron que el mismo elefante ya se vinculaba con otras dos muertes de pobladores en el pasado.

El director del Parque Nacional de Khao Yai confirmó que este caso correspondió a la tercera muerte atribuida al animal. Además, mencionó que existían sospechas de su posible relación con otros incidentes, aún sin esclarecer.

Las autoridades anunciaron una reunión para el viernes, con el fin de definir el destino del elefante. Entre las opciones figuraban su traslado o la aplicación de medidas para modificar su comportamiento. No se detallaron las acciones específicas.

Los conflictos entre humanos y elefantes aumentaron en Tailandia durante la última década. Desde 2012, más de 220 personas murieron en ataques de elefantes salvajes, según datos oficiales del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas.

En ese mismo período, la población de elefantes salvajes pasó de 334 en 2015 a cerca de 800 el año anterior. Ante ese crecimiento, el gobierno aplicó vacunas anticonceptivas en hembras para frenar la expansión descontrolada.

Otros casos recientes reforzaron la preocupación. En enero del año pasado, una turista española de 22 años murió tras ser embestida por un elefante durante una actividad turística en un santuario del sur del país. En diciembre de 2024, otro visitante falleció en un parque nacional de la provincia de Loei, en el norte de Tailandia.

Aunque estos ataques resultan poco frecuentes, especialistas advirtieron que los elefantes pueden reaccionar de forma agresiva cuando se sienten amenazados o al proteger a sus crías.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.