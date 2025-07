Mujer grabó a monjes budistas en actos sexuales y los extorsionó por millones

Una mujer tailandesa identificada como Wilawan Emsawat, de 35 años, enfrenta cargos por extorsión, lavado de dinero y recepción de bienes robados, luego de que las autoridades descubrieran que grabó actos sexuales con monjes budistas y exigió pagos para no divulgar los materiales. El caso, reportado por medios como el Daily Mail y el Bangkok Post.

La sospechosa, conocida también como Sika Golf, habría amasado cerca de 385 millones de baht (unos $8,8 millones) durante tres años a partir de chantajes dirigidos a monjes en varios templos del país. La Policía encontró más de 80.000 imágenes y videos de contenido sexual en dispositivos decomisados en su casa, en la provincia de Nonthaburi.

Uno de los videos, divulgado por la Policía, muestra a un monje acostado sobre Emsawat en un sofá, y en otra escena ella le da una bofetada en la cabeza. Varios de los religiosos grabados aún llevaban sus túnicas color naranja.

La investigación reveló que Emsawat, exesposa de un político local, mantenía relaciones con religiosos desde al menos 2013. Según relató en el programa Hone Krasae, su primer vínculo fue con un monje casado de la provincia de Phichit, quien le habría comprado un Mercedes Benz de tres millones de baht. Posteriormente, se involucró con otro monje que conoció por Facebook y quedó embarazada en 2019.

En sus declaraciones, Emsawat dijo que los vínculos fueron consentidos: “Nuestra relación no fue una amenaza. Fue una relación como la de una pareja. No fue forzada”, aseguró. No obstante, admitió que actuó de forma indebida.

El caso se agravó cuando Phra Thep Wachirapamok, abad del templo Wat Tri Thotsathep Worawihan en Bangkok, renunció súbitamente a su condición monástica y huyó a Laos en junio. Esto ocurrió luego de que se negara a pagarle a Emsawat una suma de $240.000 y ella revelara el romance al resto del clero.

Entre los cargos que se le imputan también figura la recepción de aproximadamente $12.000 desde una cuenta del templo Wat Chujittharam, que ella argumentó utilizaría para un negocio de cerámica.

Además, enfrenta una denuncia por fraude de parte de un exdirector del Departamento de Budismo de Phichit, quien le prestó $12.000 con el supuesto fin de cubrir gastos médicos.

Los investigadores confirmaron que algunos monjes confesaron haber mantenido relaciones prolongadas con Emsawat, lo que implica una violación directa de los votos de castidad del clero.

Uno de ellos, Phra Khru Srirattanawichian, del templo Wat Tha Bua Thong, afirmó que solo conversó con la mujer y transfirió dinero de su cuenta personal. Añadió que no usó fondos del templo, pero que aun así percibe las consecuencias como “mal karma”.

La magnitud del caso llevó al Comité del Senado a proponer que el sexo con monjes sea considerado delito. La propuesta ha generado debate, especialmente por señalamientos de que los religiosos también deben asumir su responsabilidad.

Según Prayut Prathetsena, vicepresidenta de la Fundación de Abogados del Ejército del Dharma, muchos templos acumulan grandes sumas de dinero gracias a ceremonias privadas, fondos estatales y la venta de amuletos, lo que ha generado una concentración de riqueza en manos de algunos monjes.

“Este escándalo expone un sistema de mentiras e hipocresía entre los altos monjes”, escribió Sanitsuda Ekachai, columnista del Bangkok Post. La analista agregó que los hechos revelan una pérdida de rumbo espiritual en parte del clero tailandés.

Las autoridades trasladaron a Emsawat al Centro de Detención Femenina Central en Bangkok. La Fiscalía y la Policía continúan revisando el material incautado y han rechazado la solicitud de fianza, debido a la cantidad de víctimas y el riesgo de fuga.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.