Se presentó para ser deportada, pero migración de Estados Unidos le negó la salida: descubra por qué

Yésica Ramírez, una hondureña de 29 años, viajó a Estados Unidos en 2023 con un objetivo claro: trabajar y ahorrar dinero para adquirir una prótesis de brazo y pierna, luego de un accidente sufrido años atrás en su país natal.

Llegó acompañada de una de sus hijas, con la esperanza de construir una nueva vida. Sin embargo, el miedo a ser detenida por las autoridades migratorias cambió sus planes.

La joven le comentó al medio de comunicación Univisión que angustiada por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), decidió presentarse de forma voluntaria para solicitar su autodeportación.

A pesar de que existen programas federales que promueven el retorno voluntario y ofrecen hasta $1.000 para cubrir los gastos del viaje, su solicitud fue rechazada.

Los oficiales le informaron que no podían tramitar su deportación, debido a que no tenía antecedentes penales ni órdenes de deportación previas.

“Me dijeron que no, que ellos no me podían ni deportar porque yo no tengo un historial criminal allá”, relató la joven hondureña de 29 años a Univision Noticias.

Según explicó Ramírez, el temor a ser detenida mientras su hija asistía a la escuela fue lo que la motivó a buscar la salida voluntaria.

“Ya estaban tocando las puertas en los departamentos. Dije: ‘Mi hija en la escuela. Si me agarran, me deportan y a ella la dejan’. No me sentía bien, y lloraba todos los díasy las noches. Fue cuando yo quise autodeportarme yo sola”, mencionó al medio de comunicación.

Con el respaldo de vecinos y miembros de la comunidad hispana en Houston, logró reunir el dinero necesario para adquirir los boletos de avión. En febrero, partió rumbo a su país junto a su hija.

