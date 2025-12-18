El Mundo

Mujer desaparecida desde los 3 años fue encontrada con vida más de cuatro décadas después

Una denuncia anónima resolvió un misterio familiar que duró más de cuatro décadas en Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Una pista inesperada permitió resolver en 2025 la desaparición de una niña ocurrida en 1983. El caso llevó a la captura de su madre y a un reencuentro familiar. (Cortesía del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados/Cortesía del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados)







