Mujer desaparecida desde los 3 años fue encontrada con vida más de cuatro décadas después

Una pista inesperada permitió resolver en 2025 la desaparición de una niña ocurrida en 1983. El caso llevó a la captura de su madre y a un reencuentro familiar.

Una mujer identificada como Michelle Newton reapareció con vida en Estados Unidos más de cuatro décadas después de su desaparición. El caso atrajo la atención de las autoridades porque ella afirmó que nunca se consideró víctima de un secuestro, pese a que su madre figuró durante años entre las más buscadas por el FBI por secuestro parental.

La desaparición ocurrió el 2 de abril de 1983. Ese día, Debra Newton informó a familiares que dejaría la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, tras recibir una oportunidad laboral. Ella salió del lugar junto a su hija, quien tenía tres años. Tiempo después, ambas fueron reportadas como desaparecidas y las autoridades iniciaron una investigación.

Debra enfrentó cargos por interferencia de custodia. Posteriormente, el FBI la incluyó en su lista de los ocho fugitivos más buscados por secuestro parental. Con el paso de los años, las pistas se agotaron y el caso cerró en el año 2000. En 2005, el nombre de la menor salió del registro oficial de niños desaparecidos. La familia intentó reactivar la búsqueda en 2016, sin resultados.

El caso tomó un nuevo giro en 2025. Una denuncia anónima permitió a los investigadores ubicar a Debra en el condado de Marion, en Florida. Ella vivía bajo el nombre de Sharon y tenía 66 años. La policía la detuvo mientras paseaba a su perro. En imágenes captadas por la cámara corporal del oficial, se observó cómo ella llamaba a su esposo y afirmaba que no había cometido ningún delito.

Tras la detención, Michelle se reunió con su familia biológica. Su padre, Joseph Newton, explicó que el reencuentro representó un momento profundamente emotivo y difícil de describir, luego de más de 40 años de separación.

