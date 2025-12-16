El Mundo

Hallan celular de mochilera belga desaparecida en Tasmania y reactivan búsqueda dos años después

El celular de la mochilera belga Celine Cremer, desaparecida en 2023 en Tasmania, apareció a menos de 100 metros de su último GPS y reactivó la búsqueda oficial

Por O Globo / Brasil / GDA
Un grupo de voluntarios encontró el celular de una mochilera belga desaparecida en Tasmania. La Policía se sumó de nuevo a la búsqueda tras casi dos años.
Un grupo de voluntarios encontró el celular de una mochilera belga desaparecida en Tasmania. La Policía se sumó de nuevo a la búsqueda tras casi dos años. (FB/@Rob Parsons /FB/@Rob Parsons)







notas iaSUCTasmania
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

