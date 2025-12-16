Hallan celular de mochilera belga desaparecida en Tasmania y reactivan búsqueda dos años después

Un grupo de voluntarios encontró el celular de una mochilera belga desaparecida en Tasmania. La Policía se sumó de nuevo a la búsqueda tras casi dos años.

El celular de la mochilera belga Celine Cremer, desaparecida en junio de 2023 durante una caminata en Tasmania, Australia, apareció casi dos años y medio después. El hallazgo ocurrió a menos de 100 metros del último punto de GPS registrado y provocó la reactivación oficial de las labores de búsqueda.

El dispositivo apareció en una zona de vegetación baja, casi cubierto por la grama. Las imágenes difundidas mostraron el teléfono firmemente adherido al suelo. Esa condición sugirió que permaneció en el mismo sitio desde el día de la desaparición.

Celine Cremer tenía 31 años cuando desapareció el 17 de junio de 2023. La última vez que alguien la vio ocurrió en la zona de Philosopher Falls, cerca del Cradle Mountain, en el noroeste de Tasmania. Desde entonces, las autoridades realizaron múltiples operativos sin resultados positivos.

El hallazgo lo realizó un grupo de voluntarios integrado por familiares y amigos de la joven. La organización de la búsqueda estuvo a cargo del explorador local Rob Parsons, quien indicó que el teléfono apareció muy cerca del último registro de ubicación conocido.

Según la información recopilada, el hallazgo reforzó la hipótesis de que la mochilera perdió el celular poco después de registrar su última posición. Esa evidencia permitió trazar con mayor claridad la posible ruta que siguió antes de desaparecer.

La Policía de Tasmania se incorporó de forma oficial a la operación tras la localización del dispositivo. El inspector Andrew Hanson informó que los trabajos se retomarán cuando las condiciones climáticas lo permitan. En la zona participarán agentes especializados en búsqueda y rescate, junto con voluntarios del Servicio de Emergencia Estatal.

Las autoridades sostuvieron que Celine caminaba sola por la ruta de Philosopher Falls. La principal línea de investigación indicó que ella abandonó el sendero oficial al intentar regresar directamente a su automóvil cuando la luz del día comenzó a disminuir.

La hipótesis más fuerte señaló que la joven dejó caer el teléfono y continuó su trayecto desorientada en un terreno denso. Esa situación habría complicado cualquier posibilidad de retorno.

Celine viajaba sola por Australia. La denuncia de su desaparición ocurrió nueve días después. El 26 de junio de 2023, la policía localizó su vehículo en el estacionamiento del sendero de Philosopher Falls, poco antes de un cambio drástico en el clima de la región.

De acuerdo con la Policía de Tasmania, las condiciones posteriores incluyeron temperaturas bajo cero, nieve y lluvia. Informes médicos especializados señalaron que ese entorno no ofrecía posibilidades de supervivencia durante el tiempo estimado de exposición.

Las primeras búsquedas se extendieron por dos semanas. Luego se realizaron operativos complementarios en los meses y años siguientes. Ninguno arrojó resultados hasta el reciente hallazgo del teléfono.

