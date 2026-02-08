El Mundo

Mujer de 70 años decide dejar toda su herencia a su perrita, Mulán

Consuelo Correa explicó que ha incluido a su mascota en su testamento mediante una fundación, con el consentimiento de su hijo.

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Correa explicó que ha convivido con perros durante gran parte de su vida y que Mulán, su perra actual, es la única que procede de una protectora. (El Tiempo Colombia/La Nación)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

