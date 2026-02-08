Mujer de 70 años decide dejar toda su herencia a su perrita, Mulán

Correa explicó que ha convivido con perros durante gran parte de su vida y que Mulán, su perra actual, es la única que procede de una protectora.

Consuelo Correa, una mujer de 70 años con una larga trayectoria de convivencia con perros en España, ha decidido destinar su herencia al cuidado de su perra Mulán a través de una fundación protectora de animales, una decisión que aseguró haber consensuado previamente con su hijo.

La historia fue contada por la propia Consuelo Correa durante su intervención en el programa de televisión ‘Y Ahora Sonsoles’, según informó ‘ABC’.

Correa explicó que ha convivido con perros durante gran parte de su vida y que Mulán, su perra actual, es la única que procede de una protectora, una experiencia que, según relató, le permitió conocer de cerca la realidad de los animales abandonados y el trabajo de los voluntarios.

Al llegar el momento de hacer testamento, Correa señaló que incluir a Mulán fue una prioridad.

"He ido al notario y he dejado toda mi herencia a mi perrita Mulán“, afirmó en el programa.

Añadió que la decisión fue hablada previamente con su hijo, a quien describió como una persona amante de los animales y económicamente independiente.

Consuelo Correa, una mujer de 70 años con una larga trayectoria de convivencia con perros. (El Tiempo Colombia/La Nación)

La herencia canalizada a través de una fundación

Correa aclaró que, dado que la legislación española no permite dejar una herencia directamente a un animal, optó por canalizar los bienes a través de la Fundación Animal Rescue, entidad con la que colabora desde hace años.

Según explicó en el programa, la fundación se encargaría de garantizar el bienestar de Mulán y continuar la labor de protección animal.

También explicó por qué no ha designado a su hijo como responsable del cuidado de la perra.

Según indicó, no quiso imponerle esa responsabilidad debido a su estilo de vida y a las limitaciones de tiempo que tiene actualmente.

Mulán tiene 11 años y Correa se encuentra próxima a cumplir 71.

Aunque aseguró encontrarse bien, señaló que su decisión también está relacionada con su historial médico, que incluye dos operaciones a corazón abierto, un desfibrilador implantado y válvulas metálicas.

Según afirmó en ‘Y Ahora Sonsoles’, su objetivo fue actuar de forma previsora y garantizar el futuro del animal.