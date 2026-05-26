El Mundo

Muertos y ‘varios heridos graves’ en incidente químico en planta de Estados Unidos

“La información preliminar indica que la ruptura derivó en varios heridos graves”, dice primer informe.

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Por AFP
Nippon Dynawave Packaging Company en Washington, EUA
Nippon Dynawave Packaging Company en Washington, EUA (Facebook/Captura de pantalla)







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