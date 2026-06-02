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Muerte de detenidos en Venezuela se disparó en el 2025: Vea el reporte

Venezuela padece una crisis hospitalaria que se agrava por la falta de insumos y medicinas, una situación que impacta todavía más en las cárceles.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Una mujer sostiene un cartel con la imagen del difunto preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
Una mujer sostiene un cartel con la imagen del difunto preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas. (Foto de Juan BARRETO / AFP) (JUAN BARRETO/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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