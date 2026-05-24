Muere hombre que disparó frente a la Casa Blanca y transeúnte resulta herido, según medios estadounidenses

Agentes del Servicio Secreto fueron vistos tras el levantamiento del confinamiento en la Casa Blanca en Washington, D. C.

Washington, Estados Unidos. Agentes del Servicio Secreto abatieron a un hombre que abrió fuego en las cercanías de un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca, según informaron medios estadounidenses. Una persona más, en apariencia ajena al conflicto, habría resultado herida.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado en Washington y agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados a la zona que rodea la Casa Blanca tras el reporte de las detonaciones.

Mediante un comunicado de prensa, el Servicio Secreto precisó que el individuo se aproximó a la Casa Blanca en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania. Una vez allí, sacó el arma de su bolso y puso en marcha el ataque.

Los disparos tomaron por sorpresa a turistas e incluso a periodistas, que transmitían en vivo cuando se escucharon más de 20 detonaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba adentro en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

Según dio a conocer el medio CNN, los oficiales del Servicio Secreto respondieron al ataque y alcanzaron al sospechoso, quien posteriormente murió en un hospital de la zona. La entidad detalló que ningún oficial resultó herido y el incidente continúa bajo investigación.

“Durante el tiroteo, un transeúnte también fue alcanzado por disparos. Aún no está claro si la persona fue impactada por los disparos iniciales del sospechoso o durante el posterior intercambio de disparos”, explicó un vocero a este medio norteamericano.

El transeúnte, según publicó CNN, se encuentra en condición crítica.

A las 4:43 p. m., el director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, publicó en su cuenta de X que agentes estaban en el sitio para apoyar al Servicio Secreto. Patel concluyó el mensaje afirmando que brindaría actualizaciones hasta tener mayor información acerca de lo sucedido.