El Mundo

Muere hombre que disparó frente a la Casa Blanca y transeúnte resulta herido, según medios estadounidenses

La tarde de este sábado, mientras el mandatario estadounidense Donald Trump negociaba un acuerdo con Irán, se escucharon más de 20 disparos en las afueras de la Casa Blanca

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Por Natalia Vargas
Disparos en la Casa Blanca
Agentes del Servicio Secreto fueron vistos tras el levantamiento del confinamiento en la Casa Blanca en Washington, D. C. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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