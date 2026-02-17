El Mundo

Muere a los 84 años Jesse Jackson, histórico defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

Jesse Jackson, figura clave del movimiento por los derechos civiles y exaspirante presidencial en Estados Unidos, falleció a los 84 años

Por AFP
El reverendo Jesse Jackson en un mitin en las escaleras de la Corte Suprema de Estados Unidos el 27 de febrero de 2013 en Washington D. C. El veterano activista estadounidense por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, falleció el 17 de febrero de 2026, según informó su familia en un comunicado. Tenía 84 años.
AFP

AFP

