El Mundo

Misión internacional en Haití recibe nuevas acusaciones por presuntos delitos sexuales

ONU recibe denuncias contra misión conformada por policías de distintos países desplegada para mantener salud y seguridad en Haití.

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Por AFP
Soldados haitianos armados patrullando Puerto Príncipe en medio de la ola de violencia de las bandas criminales.
Fuerzas de seguridad haitianas patrullan las calles de Puerto Príncipe tras una semana marcada por violencia y desplazamientos masivos. (CLARENS SIFFROY/AFP)







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