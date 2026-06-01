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Ministro de Exteriores de la UE dice que le ‘ha repugnado’ cuando un país ha vetado decisiones del bloque

‘Si no hay ningún interés nacional, ¿por qué no sumarse inmediatamente a la unanimidad? ¿Qué hay en juego para ello?’ indicó José Manuel Albares

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Por Europa Press y Sebastián Araya Delgado
José Manuel Albares, Radoslaw Sikorski durante la celebración del diálogo titulado 'Europa: ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo?'
José Manuel Albares, Radoslaw Sikorski durante la celebración del diálogo titulado 'Europa: ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo?' (David Zorrakino / Europa Press/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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