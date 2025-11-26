El Mundo

Militares toman el control de Guinea-Bisáu y suspenden las elecciones tras comicios sin resultados

El Ejército de Guinea-Bisáu anunció la toma total del poder, la suspensión del proceso electoral y el cierre de fronteras tras las elecciones del domingo.

Por AFP
Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974. (ISSOUF SANOGO)







Guinea-BisáuMilitares
