El Mundo

Miles se movilizan en Hungría en protesta por prohibición de la marcha LGBTIQ+

El ayuntamiento de Pécs anunció que sus participantes se exponían a multas

EscucharEscuchar
Por AFP
Miles de personas marchando en Pécs, Hungría, en una protesta del orgullo que fue prohibida por las autoridades.
Miles de personas marcharon en Pécs, Hungría, en una protesta del orgullo que fue prohibida por las autoridades. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcha del orgulloHungríaProtesta
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.