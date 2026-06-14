Miles protestan contra la cumbre del G7 y se registran enfrentamientos con la policía

Durante la movilización se registraron enfrentamientos con la policía en vísperas de la reunión de líderes en Évian, Francia.

Miles de personas participaron este domingo 14 de junio en una manifestación contra la cumbre del G7 en la ciudad suiza de Ginebra, donde se registraron enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo, según reportaron las agencias EFE y AFP.

La protesta se desarrolló en vísperas de la reunión de los líderes de las principales economías industrializadas, que comienza este lunes en la localidad francesa de Évian, situada a menos de 60 kilómetros de Ginebra.

De acuerdo con EFE, la marcha estuvo fuertemente vigilada por las fuerzas de seguridad. Durante el recorrido, grupos de manifestantes protagonizaron incidentes que derivaron en el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la policía.

La primera parte de la movilización coincidió con una manifestación feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se unió posteriormente a las protestas contra el G7.

EFE señaló que cientos de participantes, en su mayoría hombres jóvenes, ocultaban sus rostros con mascarillas y pañuelos. Un grupo se separó del grueso de la marcha para recoger piedras y lanzarlas contra los agentes policiales.

Por su parte, AFP informó que en las inmediaciones de la sede de la ONU en Ginebra los manifestantes arrojaron botellas, piedras, fragmentos de cemento y petardos contra las fuerzas del orden, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos más violentos.

Además de los enfrentamientos, varios edificios fueron objeto de ataques. Entre ellos se encuentran oficinas de la firma multinacional de consultoría PricewaterhouseCoopers y la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), según constató AFP.

Según estas agencias de comunicación, las protestas se deben al rechazo de diversos grupos a las políticas impulsadas por las potencias que integran el G7, cuya cumbre reúne a los líderes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido.

“Tenemos mucho miedo de la política y las políticas del señor Trump y también de los otros líderes del G7, porque están peleando, haciendo la guerra por todas partes”, dijo Françoise Nyffeler, portavoz de la coalición NoG7, quienes han organizado la manifestación.

“El planeta está en peligro y estamos muy asustados por ello, y queremos protestar y decir que la gente del mundo está en contra de sus políticas”, agregó.