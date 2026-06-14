El Mundo

Miles protestan contra la cumbre del G7 y se registran enfrentamientos con la policía

Manifestantes lanzaron piedras, botellas y petardos contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos

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Por Jorge Arturo Mora
Durante la movilización se registraron enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo en vísperas de la reunión de líderes en Évian, Francia.
Durante la movilización se registraron enfrentamientos con la policía en vísperas de la reunión de líderes en Évian, Francia. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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