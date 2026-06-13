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G7 arranca bajo la sombra de las guerras y la incertidumbre de Donald Trump

Los líderes de las principales economías del mundo se reúnen en Francia con Ucrania e Irán dominando la agenda

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Por El Universal / México / GDA y Jorge Arturo Mora
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One mientras vuela desde la Base Conjunta Andrews en Maryland a Eau Claire, Wisconsin, el 5 de junio de 2026. Trump participará en una mesa redonda sobre economía rural y agricultura estadounidense en Chippewa Falls.
En la pasada G7, Donald Trump se retiró antes de la clausura. (SAUL LOEB/AFP)







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El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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