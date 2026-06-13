G7 arranca bajo la sombra de las guerras y la incertidumbre de Donald Trump

En la pasada G7, Donald Trump se retiró antes de la clausura.

La cumbre del G7 llega a Évian, Francia, el lunes en un contexto de gran inestabilidad geopolítica. En el punto de mira, las guerras en Irán y Ucrania y la volatilidad de las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, que añade incertidumbre al objetivo del anfitrión, el francés Emmanuel Macron, de buscar consensos.

Esa ciudad sentará en la misma mesa también a los representantes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido, además de la Unión Europea y otras naciones invitadas, y aunque su lema oficial aborda los desequilibrios macroeconómicos globales, el foco real está puesto en los citados conflictos.

No en vano, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, acudirá al encuentro en un momento en que su país busca apoyo urgente en materia de defensa aérea y reclama que se mantenga la presión sobre Rusia mediante sanciones y el congelamiento de sus activos.

El martes, en su presencia, el Grupo de los Siete países más industrializados del mundo (G7) debatirá cómo impulsar una negociación directa entre Kiev y Moscú. Macron ha dejado clara la necesidad de “reconstruir el consenso dentro del grupo en torno al apoyo a Ucrania”.

Han pasado ya cuatro años y casi cuatro meses desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022 y poco más de 100 días desde los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y en ambos conflictos Trump ha mostrado su descontento con los socios europeos.

Trump en escena

El líder republicano estadounidense reprocha a sus socios occidentales ser demasiado “débiles” en su respaldo a Kiev y critica que no se hayan sumado al enfrentamiento contra Irán, llamándoles “cobardes” por no ayudarle a desbloquear el estrecho de Ormuz, y amenaza de forma recurrente con retirar a Estados Unidos de la OTAN.

Una organización a la que, según declaraciones de abril al diario británico The Telegraph, tacha de ser un “tigre de papel”, fuerte solo en apariencia.

La búsqueda de un acuerdo de paz con Irán ha centrado el diálogo las últimas semanas, pero el continuo cruce de acusaciones y ataques entre Teherán y Washington, en un conflicto que ha salpicado también al Líbano, hace que Évian se presente como un escenario en continua evolución al respecto.

Esta misma semana, después de que Irán afirmara que va a revisar la continuación de las negociaciones tras las últimas hostilidades, Trump afirmó en su red, Truth Social, que la República Islámica había tardado demasiado en negociar un pacto y que debía pagar las consecuencias.

Pero la recta final antes del inicio de la cumbre está marcada por su afirmación de que Washington da por terminada esa guerra tras asegurar que las dos partes han acordado un memorando de entendimiento, que según dijo hoy el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, podría firmarse en “los próximos días”, de manera digital y no presencial como había señalado Trump.

Francia quiere que este G7 sea una cumbre de “gestión de crisis” con “resultados concretos”, según ha avanzado en vísperas de su inicio.

Pero la coyuntura actual añade otra incógnita: ¿Se quedará Trump hasta el final de la cita? En la edición anterior, en Kananaskis (Canadá), se fue el día antes de la clausura por un aumento de la tensión en Medio Oriente.

El Grupo de los Siete (G7) es un foro de siete economías muy industrializadas: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.