El Mundo

Estados Unidos anuncia nuevos derribos de drones iraníes sobre Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos informó de que ‘el tráfico marítimo’ sobre el estrecho no se ha visto alterado

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Por Europa Press
Buques de carga y petroleros navegan frente a la ciudad costera de Fujairah, en el Estrecho de Ormuz, en el emirato norteño, el 25 de febrero de 2026.
Tráfico marítimo sobre el estrecho de Ormuz no se ha visto alterado. Imagen con fines ilustrativos. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







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