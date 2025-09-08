Migrante venezolana con Real ID vivió momento confuso con la TSA en aeropuerto de Houston

Funcionaria en Houston puso en duda una licencia Real ID de una migrante venezolana; en Orlando y Las Vegas no tuvo problemas.

Una migrante venezolana se encontró con un obstáculo inesperado en un aeropuerto de Texas. Aunque tenía una licencia de conducir con el distintivo Real ID, un agente de la TSA cuestionó su validez y casi le impide abordar su vuelo.

El hecho ocurrió el 15 de agosto en el aeropuerto de Houston, cuando la mujer se dirigía a Orlando, Florida, para visitar Disney World junto a su familia.

Según relató en sus redes sociales, la funcionaria se mostró tranquila al presentar su licencia, confiada en que el documento cumplía con los requisitos federales, ya que estaba vigente y contenía la estrella dorada que identifica las identificaciones tipo Real ID. Sin embargo, el oficial que la atendió le advirtió que el documento no era válido para viajar.

Ante la afirmación del agente, la mujer respondió que su licencia sí era Real ID. Indicó que el documento vencía hasta el 10 de setiembre, por lo que su uso el 15 de agosto estaba dentro del período legal. Aun así, el funcionario le pidió otro respaldo de identidad.

La migrante explicó que contaba con un permiso de trabajo, pero no lo llevaba consigo. A pesar de esto, el oficial finalmente permitió que continuara su trayecto, aunque le advirtió que no podría volver a volar con ese documento. Este comentario le generó preocupación sobre su posible regreso desde Orlando hacia Houston.

Al arribar al aeropuerto en Florida, el proceso fue distinto. Las autoridades no pusieron en duda la validez de la licencia, y pudo continuar sin inconvenientes.

Nuevo viaje con más precauciones

La situación la motivó a tomar precauciones en vuelos futuros. En su siguiente travesía, realizada junto a su pareja hacia Las Vegas, llevó tanto la licencia con Real ID como su permiso de trabajo.

En esa ocasión, no enfrentó contratiempos. Tanto en el aeropuerto de Houston como en el de Las Vegas, los agentes de la TSA procesaron su documento sin objeciones. Para ella, el incidente en el primer vuelo se trató de un evento aislado.

Como medida de precaución, recomendó a otras personas migrantes que tengan licencias emitidas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y que estén próximas a vencerse, que lleven consigo otros documentos válidos, como el permiso de trabajo, al momento de abordar un vuelo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.