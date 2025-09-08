El Mundo

Migrante venezolana con Real ID vivió momento confuso con la TSA en aeropuerto de Houston

Aunque tenía una licencia Real ID vigente, la TSA casi le impide abordar su vuelo a Orlando desde Houston

Por La Nación / Argentina / GDA
Funcionaria en Houston puso en duda una licencia Real ID de una migrante venezolana; en Orlando y Las Vegas no tuvo problemas.
