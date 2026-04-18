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Migración en Estados Unidos: clave oficial del USCIS confirma límites del TPS y anticipa retrasos en empleo para solicitantes de asilo

Autoridades migratorias reiteran límites del TPS y analizan una regla que duplicaría el tiempo para acceder a permisos laborales

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Por La Nación / Argentina / GDA
Uscis aplica cambios en formularios, tarifas y visas H-2B desde abril. Solicitudes con versiones antiguas serán rechazadas sin excepción.
USCIS recuerda que el TPS es temporal y el DHS evalúa ampliar a 365 días el plazo para permisos de trabajo de solicitantes de asilo. (Canva stock/Nikodash de Getty Images Pro/Mihaela Stoica's Images)







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