Migración en Estados Unidos: clave oficial del USCIS confirma límites del TPS y anticipa retrasos en empleo para solicitantes de asilo

USCIS recuerda que el TPS es temporal y el DHS evalúa ampliar a 365 días el plazo para permisos de trabajo de solicitantes de asilo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió en abril del 2026 una aclaración sobre el alcance del Estatus de Protección Temporal (TPS). La entidad también recordó que está por cerrar el plazo para comentar una propuesta que modificaría los permisos de trabajo para solicitantes de asilo.

El USCIS indicó que el TPS es una medida temporal. La agencia explicó que este estatus no otorga una vía directa hacia la residencia permanente o green card.

La advertencia se divulgó en la cuenta oficial de la institución en la red social X. La entidad señaló que el TPS responde a circunstancias extraordinarias de corto plazo. Añadió que no funciona como un mecanismo para permanecer durante décadas en Estados Unidos.

Temporary Protected Status is exactly that: Temporary



TPS was created to be an accommodation for extraordinary short-term circumstances—not a decades-long loophole for permanent residency. pic.twitter.com/lcAFgK4KTn — USCIS (@USCIS) April 3, 2026

El mensaje enfatizó que acumular años en el país no genera beneficios migratorios adicionales. Tampoco facilita solicitar residencia permanente u otros documentos.

Durante las últimas semanas no se registraron cambios en la lista de países con TPS. Tampoco hubo nuevas decisiones judiciales sobre este programa. Sin embargo, el pronunciamiento surge en medio de una revisión constante de sus condiciones futuras.

Propuesta del DHS podría duplicar el tiempo para permisos de trabajo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planteó en febrero una modificación al Documento de Autorización de Empleo (EAD). Este permiso permite trabajar a extranjeros con distintos estatus migratorios.

Actualmente, los solicitantes de asilo pueden pedir el EAD si su caso no se resuelve en 180 días. La propuesta elevaría ese plazo a 365 días.

La iniciativa ingresó en un período de comentarios públicos de 60 días desde el 20 de febrero. Ese plazo vence el 24 de abril, por lo que se esperan definiciones en el corto plazo.

USCIS advierte demoras en verificaciones migratorias

El USCIS también informó sobre atrasos en el sistema SAVE, utilizado para verificar el estatus migratorio.

La agencia explicó que la mayoría de los casos se resuelve con una verificación inicial inmediata. No obstante, cuando se requiere una revisión manual, el proceso puede tardar cerca de 20 días hábiles federales.

La institución indicó que estas demoras responden a una revisión detallada por parte de personal especializado. Además, recomendó ingresar los datos correctamente para evitar retrasos adicionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.