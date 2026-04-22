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Miedo e incertidumbre entre migrantes latinoamericanos varados en Congo tras su expulsión de Estados Unidos

No conocían su destino hasta pocos días antes de su expulsión: uno de los países más pobres del mundo, a miles de kilómetros del continente americano.

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Por AFP
Migrantes expulsados ​​de Estados Unidos se reúnen para conversar en un área común al aire libre de un hotel en Kinshasa el 22 de abril de 2026.
Migrantes expulsados ​​de Estados Unidos se reúnen para conversar en un área común al aire libre de un hotel en Kinshasa el 22 de abril de 2026. (GLODY MURHABAZI/AFP)







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