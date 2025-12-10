Miami elige a Eileen Higgins, primera mujer y demócrata en 30 años, derrotando al candidato de Trump

Eileen Higginsm será la primera alcaldesa mujer en la historia de Miami.

Washington, Estados Unidos. Los votantes de Miami eligieron el martes a Eileen Higgins como la nueva alcaldesa de esta ciudad estadounidense, lo que la convierte en la primera demócrata en ocupar el cargo en casi 30 años.

Higgins obtuvo cerca del 60% de los votos en la segunda vuelta electoral, según CNN y el periódico Miami Herald, y derrotó a Emilio T. González, el candidato republicano respaldado por el presidente Donald Trump.

Además de ser la primera demócrata en ganar la alcaldía de Miami desde la década de 1990, Higgins, de 61 años, es la primera mujer elegida para el cargo.

A pesar de ganar por un margen de dos dígitos, la participación en estos comicios fuera del calendario electoral fue baja, con solo un 20% de los votantes registrados.

Con una importante población latina, la política de Miami ha estado dominada por republicanos de ascendencia cubana durante gran parte de las últimas tres décadas.

Trump, quien los fines de semana suele frecuentar su club Mar-a-Lago, ubicado a unos 107 kilómetros al norte de Miami, ganó los votos electorales de Florida en 2016, 2020 y 2024.

“Juntos pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, un tiempo definido por un liderazgo ético y responsable que ofrece resultados reales para la gente”, dijo Higgins en un comunicado, según medios.

La elección de la nueva alcaldesa marca el último triunfo demócrata en una serie de eventos electorales este año, tras conseguir puestos clave a nivel estatal en Virginia y Nueva Jersey, y la alcaldía de Nueva York.

La serie de exitosas campañas demócratas se interpreta ampliamente como un rechazo al regreso de Trump a la Casa Blanca a inicios de año.