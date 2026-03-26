El Mundo

México revela causas de derrame de petróleo en el Golfo

Autoridades descartan daños ambientales graves pese a expansión del crudo en varios estados

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Por AFP
Miembros de la Marina realizan labores de limpieza en Boca del Río, cerca de Veracruz, el gobierno mexicano informó e que había retirado 128 toneladas de residuos de petróleo crudo del Golfo de México.
Miembros de la Marina realizan labores de limpieza en Boca del Río, cerca de Veracruz, el gobierno mexicano informó e que había retirado 128 toneladas de residuos de petróleo crudo del Golfo de México. (VICTORIA RAZO/AFP)







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