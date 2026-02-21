México reutiliza toneladas de cabello humano para descontaminar canales en Xochimilco

Organizaciones y agricultores usan cabello recolectado en peluquerías para absorber contaminantes y mejorar el suelo en chinampas.

Toneladas de cabello humano salen de peluquerías y llegan a los canales de Xochimilco para enfrentar la contaminación en esta área natural protegida del sur de Ciudad de México. La iniciativa busca recuperar uno de los principales atractivos turísticos de la capital mexicana.

En Xochimilco, los habitantes mantienen el cultivo de flores y hortalizas con técnicas prehispánicas en las chinampas, islas artificiales construidas sobre un antiguo lago. Con el paso del tiempo, el crecimiento urbano y las actividades humanas deterioraron la calidad del agua.

El director de la organización ambientalista Matter of Trust, Mattia Carenini, explicó que el cabello posee capacidad de adherencia. Indicó que puede recuperar contaminantes como aceite, grasas, hidrocarburos, coliformes fecales y metales pesados, entre otros compuestos presentes en el agua.

La expansión de la mancha urbana en Xochimilco provocó una crisis ambiental. Las aguas registran presencia de químicos y bacterias. Esta situación amenaza a especies endémicas y afecta la productividad agrícola.

El agricultor Agustín Galicia, de 74 años, cultiva hortalizas desde hace seis décadas en su chinampa. Señaló que sin el problema del agua la producción sería mayor. Recorre los canales en su trajinera, una barca sencilla que avanza con un bastón largo que se hunde en el fondo y sirve como palanca. Los motores están prohibidos por la contaminación.

Galicia afirmó que la tierra resulta rentable y respaldó la iniciativa de limpieza.

La gerente de operaciones de Matter of Trust, Constanza Soto Candia, detalló que el cabello se coloca en redes finas. Estas redes se sumergen durante varios meses para absorber contaminantes.

Tras ese proceso, el material se utiliza como composta directa en la tierra.

Carenini también coloca grandes madejas de cabello alrededor de hortalizas. Indicó que esta práctica reduce la evaporación directa en 71%. Además, permite disminuir el uso de agua para riego. Añadió que el cabello aporta nutrientes que mejoran el suelo en un plazo de 10 a 20 años.

En el centro de la capital mexicana, Rebecca Serur, de 42 años y fundadora de una cadena de peluquerías, recolectó más de 100 kilos de cabello en 2025. Explicó que la iniciativa transforma un residuo en un recurso útil para el ambiente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.