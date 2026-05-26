El Mundo

México captura a un sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán solicitado por Estados Unidos

La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay reportes de que había sido capturado anteriormente en posesión de armas de gran calibre.

EscucharEscuchar
Por AFP
Joaquín 'El Chapo' Guzmán, es acompañado a un helicóptero en el aeropuerto de la Ciudad de México. Foto utilizada con fines ilustrativos. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoEstados Unidosnarcotráficojusticiacriminalidadpolicía
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.