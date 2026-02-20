El Mundo

México analizará impacto en el país de nuevo arancel general anunciado por Trump

El gobierno mexicano evaluará el alcance del arancel general del 10% anunciado por Donald Trump tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en momentos en que se revisa el acuerdo comercial del T-MEC.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un analista sostiene una lupa sobre gráficos bursátiles que muestran señales de compra y venta, mientras en un recuadro aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa. La imagen ilustra el impacto de los aranceles de EE. UU. en la inversión extranjera en Costa Rica.
El gobierno de México analizará los posibles impactos del nuevo arancel general del 10% anunciado por Trump (Fotocomposición en Canva/Shutterstock y AFP/Fotocomposición en Canva/Shutterstock y AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoDonald TrumpEstados UnidosArancelesEconomía
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.