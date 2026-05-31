Meteoro explota sobre el noreste de Estados Unidos y desata estruendos comparables a 300 toneladas de TNT

Residentes de varios estados reportaron fuertes explosiones y vibraciones tras la desintegración de un meteoro sobre Massachusetts.

Un meteoro que ingresó en la atmósfera terrestre explotó la tarde del sábado sobre el noreste de Estados Unidos. El fenómeno generó fuertes estruendos que alarmaron a residentes de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire. Las autoridades descartaron heridos, daños materiales o riesgos para la población.

La NASA informó que la bola de fuego se desintegró a las 2:06 p. m. hora local sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire. El objeto se encontraba a más de 60 kilómetros de altura y viajaba a una velocidad superior a 120.000 kilómetros por hora.

La NASA confirma la explosión de un meteoro a más de 120.000 km/h en el noreste de EE. UU

La agencia espacial indicó que el fenómeno correspondió a un objeto natural. También precisó que no estuvo relacionado con una lluvia de meteoros activa. Además, descartó que se tratara de la reentrada de desechos espaciales o de un satélite.

Según la NASA, la energía liberada durante la explosión fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT. Esa potencia explica los estruendos reportados en distintos puntos del noreste estadounidense.

En redes sociales, varios usuarios afirmaron que el ruido fue tan intenso que algunas viviendas llegaron a temblar.

Los reportes ciudadanos comenzaron cerca de las 2:30 p. m. Residentes del este de Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire y otras zonas cercanas informaron sobre sonidos fuertes y vibraciones.

La Sociedad Americana de Meteoritos señaló que el fenómeno probablemente fue causado por un meteoro de aproximadamente 0,9 metros de diámetro. El objeto habría ingresado en la atmósfera cerca de la frontera entre Massachusetts y New Hampshire.

Las autoridades locales recibieron numerosos avisos relacionados con el estruendo. Sin embargo, descartaron cualquier amenaza para la seguridad pública.

La Policía de Watertown, en Massachusetts, informó que recibió múltiples llamadas de vecinos que reportaron el fuerte sonido. En ese momento, las autoridades desconocían su origen.

Por su parte, la Policía de Coventry, en Rhode Island, indicó que no registró daños ni incidentes asociados al evento.

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A meteor entering Earth’s atmosphere off the Massachusetts coast triggered the loud boom heard across Eastern Massachusetts and Rhode Island.#Meteor #Massachusetts https://t.co/AYhaxaefAf pic.twitter.com/HQZFeHNprK — Public News X (@PublicNewsX) May 30, 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que muchas personas utilizaron el sistema “¿Lo sintió?” para reportar el fenómeno. No obstante, aclaró que sus instrumentos no detectaron actividad sísmica. Ese dato permitió descartar que las vibraciones estuvieran relacionadas con un terremoto.

Otro elemento que reforzó la explicación del meteoro provino de un satélite meteorológico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El equipo registró una explosión sobre el área de Boston durante el evento.

De acuerdo con un especialista de la Sociedad Americana de Meteoros citado por medios estadounidenses, el objeto probablemente se desintegró por completo en la atmósfera. Si algún fragmento sobrevivió, lo más probable es que terminara en el océano.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.