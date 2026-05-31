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Meteoro explota sobre el noreste de Estados Unidos y desata estruendos comparables a 300 toneladas de TNT

La NASA confirmó que la bola de fuego se desintegró a más de 60 kilómetros de altura y no estuvo relacionada con basura espacial

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Por La Nación / Argentina / GDA
Residentes de varios estados reportaron fuertes explosiones y vibraciones tras la desintegración de un meteoro sobre Massachusetts.
Residentes de varios estados reportaron fuertes explosiones y vibraciones tras la desintegración de un meteoro sobre Massachusetts. (Daniel Wilcox /NOAA Satellite and Information Service)







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