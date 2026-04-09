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Melania Trump habla sobre acusaciones de involucramiento en caso Epstein

Primera dama de Estados Unidos hizo una inusual declaración ante cámaras sobre su supuesto involucramiento en escándalo de Jeffrey Epstein.

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Por AFP
Melania presidirá una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Melania presidió una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







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