El Mundo

Megaoperación en Brasil contra fraude y lavado millonario en sector de combustibles

Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal.

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a los asistentes en la clausura de la Cumbre Social del G20 en Río de Janeiro. Foto: Daniel RAMALHO / AFP
La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (DANIEL RAMALHO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Brasilcombustibles
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.