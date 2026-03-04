El Mundo

Medio de oposición de Irán reporta que el hijo de Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Según medios locales, lo designó la Asamblea de Expertos para reemplazar a su padre muerto el sábado. Conozca los detalles.

Por La Nación / Argentina / GDA
Automovilistas pasan frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, el 2 de marzo de 2026. Ese mismo día, bombardeos israelíes en el Líbano dejaron al menos 31 muertos, según las autoridades, tras el lanzamiento de cohetes por parte del grupo militante Hezbolá, respaldado por Teherán, después del asesinato del líder supremo iraní.
Automovilistas pasan frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, el 2 de marzo de 2026. (-/AFP)







