Medio de oposición de Irán reporta que el hijo de Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Automovilistas pasan frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, el 2 de marzo de 2026.

Jerusalén. La Asamblea de Expertos de Irán eligió a Mojtaba, el segundo hijo del fallecido líder Ali Khamenei, como nuevo líder supremo iraní, según reportó el medio de oposición iraní Iran International.

Según el informe, el anuncio oficial desde Teherán sobre su nombramiento como Líder Supremo solo se hará después del funeral de su padre. Está previsto que las ceremonias fúnebres comiencen el miércoles y continúen hasta el sábado próximo.

Mojtaba Khamenei, de 56 años, un clérigo chiita de rango medio, era considerado ampliamente como un posible sucesor. Tiene fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán, pero nunca había ocupado un cargo público.

Su elección podría resultar incómoda para el estamento religioso chiita, ya que la República Islámica ha criticado durante mucho tiempo el gobierno hereditario que regía en los tiempos del sha, pero Mojtaba se presentaba como la alternativa más lógica ante la crisis desatada tras la muerte de su padre.

Mojtaba es considerado un ultraconservador, al igual que su padre. Entre otras cuestiones, expresó públicamente su apoyo a la represión de los opositores al régimen dentro de Irán y a la adopción de una política militante y agresiva hacia los enemigos externos.

De todas maneras, no tenía demasiada credenciales como clérigo. Hasta ahora, enseñaba teología chiita en un seminario de la ciudad de Qom, centro de la vida religiosa iraní.

Analistas extranjeros lo han descrito previamente como una especie de “guardián” en el círculo de su padre, por lo que en 2019 se le impusieron sanciones estadounidenses. Washington explicó entonces que, aunque no ocupaba un cargo oficial, era un “representante” del Líder Supremo.

Iraníes pasan en coche junto a una pancarta con el retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado, y que dice en persa "Su Dios sigue vivo" (AFP/AFP)

Vida temprana y educación

Mojtaba nació en 1969 en la ciudad santa de Mashhad, donde ahora será enterrado su padre. Pasó siete años de su infancia en las ciudades de Sardasht y Mahabad, en el noroeste de Irán, donde curso primaria y secundaria.

Posteriormente se especializó en teología. Entre sus primeros maestros se encontraban su propio padre y el ayatollah Mahmud Hashemi Shahroudi.

En 1999, continuó sus estudios en Qom donde se convirtió en clérigo.

Según The Guardian y el periódico francés Libération, entre otras fuentes, se cree que Mojtaba Khamenei controla grandes activos financieros. Esta acusación fue rechazada por la Asamblea de las Fuerzas de la Línea del Imán, un grupo político iraní liderado por su tío Hadi Khamenei.

En 2004 se casó con Zahra Haddad-Adel. Su primer hijo nació en 2007.

Mojtaba apoyó la candidatura del expresidente conservador Mahmud Ahmadinejad en las controvertidas elecciones presidenciales de 2005 y 2009, y muchos analistas consideran que desempeñó un rol clave en la victoria electoral de Ahmadinejad en 2009.

También se señaló que Mojtaba fue “una figura clave en la represión contra los manifestantes antigubernamentales” de junio de 2009, directamente a cargo del grupo paramilitar Basij.

En una carta abierta, Mehdi Karroubi , candidato presidencial reformista en las elecciones de 2009, acusó a Mojtaba de conspirar para manipular las elecciones a favor de Ahmadinejad, refiriéndose a la interferencia ilegal de “una red”.

Posteriormente, el propio Ahmadinejad acusó a Mojtaba de malversar fondos del tesoro estatal.

Acusaciones financieras

Una investigación de un año realizada por la agencia Bloomberg , citando evaluaciones de personas familiarizadas con el asunto, informó en enero de 2026 que Mojtaba está vinculado a una red financiera internacional utilizada para mantener y transferir activos fuera de Irán. Las tenencias reportadas incluyen bienes raíces de alto valor en Londres y Dubái , así como intereses relacionados con el transporte marítimo, relaciones bancarias y activos hoteleros en Europa.

Bloomberg identificó a Ali Ansari, empresario iraní sancionado por el Reino Unido , como presunto facilitador central de la red. Registros de propiedad y archivos corporativos vinculan a Ansari y empresas asociadas con varias propiedades en Londres, incluyendo residencias en The Bishops Avenue, y con entidades de propiedad y gestión hotelera en Alemania y otros países. Ansari ha negado cualquier relación financiera o personal con Mojtaba Khamenei y ha declarado que tiene la intención de impugnar las sanciones del Reino Unido. [ 25 ]

Las investigaciones también afirmaron que los fondos vinculados a la red provenían en gran medida de los ingresos del petróleo iraní y se canalizaban a través de instituciones financieras en múltiples jurisdicciones, a pesar de las sanciones internacionales impuestas a Mojtaba Khamenei en 2019.

El pasado 14 de enero, durante las protestas opositoras, el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que los líderes iraníes habían transferido “millones y decenas de millones” de dólares a instituciones financieras de todo el mundo, y el Canal 14 de Israel informó que se habían enviado 1500 millones de dólares en criptomonedas a una cuenta en Dubái con la participación de Mojataba Khamenei

En 2019, Mojtaba Khamenei fue puesto bajo sanciones estadounidenses por actuar en lugar del Líder Supremo sin haber sido elegido ni designado para ningún cargo oficial y por trabajar en estrecha colaboración con el comandante de la Fuerza Quds, responsable de “operaciones encubiertas que incluyen ayuda letal, inteligencia, financiación y entrenamiento” de los talibanes, Hezbollah, Hamas , la Jihad Islámica Palestina, las Fuerzas de Movilización Popular de Irak y otros; y por fomentar vínculos estrechos con el grupo paramilitar Basij, así como por promover “las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos internos opresivos de su padre”.