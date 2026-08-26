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Masacre en Estados Unidos: mató a ocho familiares, entre ellos cuatro niños, incendió la vivienda y se quitó la vida

Policía calificó el hecho como una disputa familiar; el agresor murió por un disparo autoinfligido después de prender fuego a la vivienda

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Por El País / GDA / Uruguay
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Tiroteo en Montada, Estados Unidos
El tiroteo ocurrió en una vivienda de Billings, la ciudad más poblada del estado de Montana, en Estados Unidos. (El País / GDA / Uruguay/Cortesía)







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