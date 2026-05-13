Más de 1.700 personas quedaron confinadas en crucero por brote de gastroenteritis viral

Un crucero con más de 1.700 personas quedó bajo vigilancia sanitaria en Francia tras un brote de gastroenteritis viral.

Más de 1.700 personas permanecían confinadas en la embarcación después de la muerte de un pasajero de 92 años.

La Agencia Regional de Salud indicó que los análisis descartaron la presencia del hantavirus. Con esa confirmación, las autoridades autorizarán el desembarque de los pasajeros asintomáticos.

Las personas con síntomas deberán mantener el aislamiento en sus camarotes, según las autoridades sanitarias.

Responsables locales informaron que 80 pasajeros presentaron síntomas compatibles con una infección digestiva aguda desde el lunes.

Entre los afectados figuró un hombre de 92 años, quien murió antes de la llegada del crucero al puerto francés de Brest.

El crucero permanecía este miércoles al mediodía atracado en Burdeos, en el suroeste de Francia. En tierra no existían medidas especiales de seguridad. Algunos pasajeros observaban la ciudad desde la cubierta del barco.

Los primeros análisis realizados a bordo descartaron la presencia de norovirus. Sin embargo, las autoridades ordenaron pruebas complementarias en el centro hospitalario de Burdeos.

Las investigaciones tampoco descartan un posible problema alimentario.

Las autoridades sanitarias descartaron cualquier vínculo entre este caso y el hantavirus que causó la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde.

El pico de síntomas, entre ellos vómitos y diarrea, ocurrió el 11 de mayo mientras el barco se encontraba en Brest.

El Ambition, de la compañía Ambassador Cruise Line, salió de las islas Shetland el 6 de mayo. Antes de llegar a Burdeos, realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest.

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