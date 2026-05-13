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Más de 1.700 personas quedaron confinadas en crucero por brote de gastroenteritis viral

Las autoridades francesas mantuvieron aislados a los pasajeros con síntomas tras la muerte de un hombre de 92 años en el crucero Ambition

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Por AFP
Pasajeros permanecen a bordo del crucero Ambition, con bandera de Bahamas, después de quedar confinados tras un brote de enfermedad gastrointestinal en la embarcación, en el puerto de Burdeos, en el suroeste de Francia, el 13 de mayo del 2026. Las autoridades francesas confinaron el 13 de mayo a más de 1.700 pasajeros y tripulantes de un crucero británico atracado en Burdeos tras la muerte de un pasajero adulto mayor. Los funcionarios minimizaron cualquier vínculo con la alerta por hantavirus. (Foto de Christophe Archambault / AFP)
Un crucero con más de 1.700 personas quedó bajo vigilancia sanitaria en Francia tras un brote de gastroenteritis viral. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP)







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