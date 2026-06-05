Más de 100.000 cucarachas gigantes valoradas en más de $140.000: Australia desmantela una crianza ilegal de especies exóticas

Más de 100.000 cucarachas exóticas fueron decomisadas en Australia en una operación que reveló una amplia red ilegal de crianza y venta.

Las autoridades ambientales de Australia desmantelaron una crianza ilegal con más de 100.000 cucarachas exóticas en Bathurst, una ciudad ubicada al oeste de Sídney, en el estado de Nueva Gales del Sur.

El Departamento de Medio Ambiente informó este viernes que se trata de la mayor incautación de invertebrados exóticos registrada en el país.

Los insectos tenían un valor de mercado estimado de más de $140.000 dólares.

Entre las especies decomisadas figuraban las cucarachas de Madagascar, conocidas también como cucarachas sibilantes por el sonido que emiten como mecanismo de defensa, así como las cucarachas Dubia.

Las investigaciones apuntan a que estos insectos eran criados para servir de alimento a lagartos de mascota. Las autoridades recordaron que la importación, tenencia, reproducción y venta de ambas especies están prohibidas en Australia.

La cucaracha de Madagascar figura entre las más grandes del mundo. Puede alcanzar entre 5 y 7,5 centímetros de longitud. Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran ejemplares capaces de cubrir casi por completo la palma de la mano de un adulto.

La cazadora de serpientes Stefanie Lesser explicó a la cadena pública ABC que las especies de mayor tamaño probablemente eran comercializadas como una alternativa más económica para alimentar reptiles. Según indicó, el tamaño de los insectos reduce la cantidad necesaria para cada alimentación.

El Departamento de Medio Ambiente señaló que la protección de la biodiversidad australiana constituye una prioridad. La institución indicó que detectó una red de crianza y comercio ilegal de cucarachas exóticas y que emitió alertas dirigidas a tiendas de mascotas y propietarios de animales.

Australia mantiene estrictos controles de bioseguridad en sus fronteras. El objetivo es evitar la entrada de plagas que puedan afectar la agricultura, la horticultura y la fauna nativa del país.

Las autoridades australianas realizaron la mayor incautación de invertebrados exóticos del país y alertaron sobre el comercio ilegal de estas especies. (HANDOUT/AFP)

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