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Más de 100.000 cucarachas gigantes valoradas en más de $140.000: Australia desmantela una crianza ilegal de especies exóticas

La investigación permitió descubrir un criadero clandestino de especies prohibidas que alcanzaba un valor de mercado cercano a los 120.000 euros

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Por O Globo / Brasil / GDA
Más de 100.000 cucarachas exóticas fueron decomisadas en Australia en una operación que reveló una amplia red ilegal de crianza y venta.
Más de 100.000 cucarachas exóticas fueron decomisadas en Australia en una operación que reveló una amplia red ilegal de crianza y venta. (HANDOUT/AFP)







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