5 trucos caseros para eliminar cucarachas de la cocina y evitar una invasión en su hogar

Especialistas recomiendan combinar limpieza, cebos y repelentes naturales para controlar cucarachas en la cocina y prevenir nuevas infestaciones.

La presencia de cucarachas en la cocina representa un riesgo sanitario importante. Estos insectos pueden transportar bacterias y otros patógenos hacia superficies donde se manipulan alimentos. Especialistas en salud ambiental señalan que el control efectivo se basa en atacar su sistema digestivo y eliminar los rastros de feromonas que utilizan para orientarse.

El portal Healthline indica que una erradicación eficiente combina limpieza, trampas y sustancias que afecten al insecto tras ingerirlas. La prevención también resulta clave para frenar su reproducción.

Limpieza profunda y control de humedad

El primer paso para combatir la plaga consiste en eliminar restos de comida y humedad. Investigaciones del Departamento de Entomología de la Universidad de Kentucky señalan que una limpieza profunda debe realizarse antes de aplicar cualquier cebo.

Esta acción evita que las cucarachas encuentren alimentos alternativos. También aumenta la efectividad de los tratamientos colocados en la cocina.

Los especialistas recomiendan guardar alimentos en recipientes herméticos y secar superficies donde pueda acumularse agua. Estas medidas interrumpen el ciclo de vida del insecto al reducir sus recursos básicos.

Bicarbonato y azúcar como cebo casero

Una mezcla sencilla puede funcionar como cebo doméstico. Según protocolos de manejo de plagas citados por The Spruce, el bicarbonato de sodio combinado con azúcar atrae a las cucarachas y actúa como veneno interno.

El azúcar funciona como señuelo. El bicarbonato provoca una reacción dentro del sistema digestivo del insecto después de ingerirse.

Pasta de ácido bórico

El ácido bórico se considera uno de los métodos más eficaces y económicos para controlar esta plaga. La preparación recomendada incluye:

2 cucharadas de ácido bórico

5 cucharadas de harina de trigo

5 cucharadas de azúcar

La mezcla se convierte en una pasta que afecta el sistema nervioso y el exoesqueleto del insecto.

La National Pest Management Association (NPMA) explica que el ácido bórico mantiene su efectividad durante largos periodos si permanece seco y fuera del alcance de mascotas.

Los cebos se colocan en tapas o pequeños platos en zonas de paso frecuentes.

Repelentes naturales para ahuyentarlas

Algunas personas prefieren evitar polvos o productos químicos. En estos casos se pueden utilizar repelentes aromáticos naturales.

Las hojas de laurel trituradas colocadas en esquinas y armarios generan un olor fuerte que actúa como repelente.

El sitio Treehugger también menciona el uso de aceite esencial de menta o una mezcla de vinagre blanco con cáscaras de limón en un atomizador. Estas sustancias eliminan rastros de olor que las cucarachas usan para desplazarse.

Trampas y barreras físicas en el hogar

Las soluciones mecánicas ayudan a reforzar el control de la plaga. Entre las más utilizadas destacan:

Trampa de pegamento: cintas adhesivas colocadas en rutas de tránsito de los insectos.

cintas adhesivas colocadas en rutas de tránsito de los insectos. Frascos con cebo: recipientes con azúcar o harina. Se aplica grasa en el cuello del frasco para impedir que salgan.

recipientes con azúcar o harina. Se aplica grasa en el cuello del frasco para impedir que salgan. Sellado de grietas: el uso de silicona o masilla bloquea accesos en paredes y zócalos.

Las guías de higiene del portal Good Housekeeping indican que la constancia en la aplicación de estos métodos permite mantener la cocina libre de cucarachas a largo plazo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.