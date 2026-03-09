Ciencia

Solución natural: esta es la fruta que irrita a las cucarachas y las aleja de la cocina

Una fruta común que probablemente ya está en su cocina podría ayudar a mantener alejadas a las cucarachas

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El aroma y el ácido cítrico de este ingrediente natural resultan molestos para las cucarachas y pueden ayudar a mantenerlas lejos de los rincones de la cocina.
El aroma y el ácido cítrico de este ingrediente natural resultan molestos para las cucarachas y pueden ayudar a mantenerlas lejos de los rincones de la cocina. (Canva stock /Africa images / Ludmila Lozovaya de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLimóncucarachascocina
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.