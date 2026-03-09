Solución natural: esta es la fruta que irrita a las cucarachas y las aleja de la cocina

El aroma y el ácido cítrico de este ingrediente natural resultan molestos para las cucarachas y pueden ayudar a mantenerlas lejos de los rincones de la cocina.

Las cucarachas se mantienen como una de las plagas más frecuentes en los hogares. Su aparición en la cocina o detrás de la nevera genera molestias constantes. Aunque antes se asociaban con el verano.

Estos insectos buscan espacios oscuros y cálidos. En esos sitios encuentran condiciones adecuadas para reproducirse. Juanjo Molinero, responsable técnico de la empresa de control de plagas Conplag, explicó que las cucarachas prefieren zonas donde puedan permanecer ocultas y con acceso a alimento.

Frente a los insecticidas y trampas tradicionales, surge una alternativa natural. El limón se posiciona como un repelente ecológico que ayuda a mantenerlas lejos sin recurrir a químicos industriales.

El efecto del ácido cítrico en las cucarachas

Las cucarachas poseen un sistema olfativo muy sensible. Detectan olores a grandes distancias. El ácido cítrico presente en el limón irrita esos receptores.

Esa reacción provoca que los insectos eviten las áreas tratadas con esta fruta. El aroma intenso y la acidez resultan desagradables para la plaga.

El especialista también señaló que el limón cuenta con propiedades antibacterianas. Estas cualidades favorecen superficies más limpias. Así se reducen residuos que pueden atraer a estos insectos.

Algunos expertos aclararon que el limón no elimina por completo las cucarachas. Su función principal es repelerlas.

Formas de aplicar el limón en su hogar

Una opción consiste en colocar rodajas de limón en puntos estratégicos de la cocina. Se recomienda ubicarlas cerca de tuberías, en esquinas y en zonas donde se detectó actividad.

Es necesario cambiarlas con frecuencia. El aroma debe mantenerse fuerte para que el efecto sea efectivo.

También puede preparar una pasta con cáscara de limón rallada y un poco de agua. Esa mezcla se aplica en los lugares que las cucarachas suelen frecuentar.

El uso de este cítrico ofrece una alternativa natural para alejar la plaga en espacios del hogar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.