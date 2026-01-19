Ciencia

El truco sencillo con bicarbonato que muchas casas usan contra las cucarachas

Este método doméstico utiliza ingredientes comunes para atraer y eliminar cucarachas, con un uso considerado seguro dentro del hogar

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una preparación con bicarbonato de sodio y azúcar gana popularidad como opción casera para combatir cucarachas en cocinas y zonas húmedas.
Una preparación con bicarbonato de sodio y azúcar gana popularidad como opción casera para combatir cucarachas en cocinas y zonas húmedas.







