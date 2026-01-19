El truco sencillo con bicarbonato que muchas casas usan contra las cucarachas

Una preparación con bicarbonato de sodio y azúcar gana popularidad como opción casera para combatir cucarachas en cocinas y zonas húmedas.

Las cucarachas se mantienen entre las plagas domésticas más persistentes, sobre todo en cocinas y zonas húmedas. Frente al uso de insecticidas industriales, una alternativa casera gana atención por su sencillez y bajo riesgo: la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar.

Este método se basa en una doble acción. El azúcar funciona como atrayente. El bicarbonato de sodio actúa como el agente que provoca la eliminación de los insectos. Esta sustancia resulta tóxica para las cucarachas, pero se considera segura para personas y mascotas cuando se usa de forma doméstica.

La preparación puede aplicarse en seco o como pasta, al añadir pequeñas cantidades de agua. La elección depende del tipo de superficie donde se coloque la mezcla.

Preparación básica y variantes

Según información de Diario Uno, el compuesto se elabora al mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio y azúcar. Un ejemplo consiste en dos cucharadas de cada ingrediente. Algunas personas agregan cebolla en polvo o harina para aumentar el atractivo, aunque estos componentes no resultan indispensables.

Una vez lista, la mezcla se coloca en recipientes pequeños, como tapas de botellas o platos desechables, lo que facilita su distribución dentro del hogar.

Dónde colocar la mezcla

La efectividad depende en gran medida de ubicar el preparado en zonas estratégicas donde suele haber presencia de cucarachas. Entre los puntos más frecuentes destacan:

Debajo de electrodomésticos , como la nevera o el microondas.

, como la nevera o el microondas. Cerca de tuberías y desagües , así como en áreas húmedas.

, así como en áreas húmedas. Rincones oscuros y espacios detrás de muebles.

Especialistas recomiendan complementar este método con una limpieza profunda del hogar. Eliminar otras fuentes de alimento aumenta la probabilidad de que las cucarachas se dirijan hacia la mezcla.

Entre las medidas preventivas más efectivas figuran guardar alimentos en recipientes herméticos, limpiar derrames de inmediato, sacar la basura con frecuencia en contenedores cerrados y mantener las superficies secas y ordenadas.

