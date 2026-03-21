Más de 100 heridos en ciudades del sur de Israel por ataques de Irán

Los servicios de emergencia israelíes inspeccionaron el lugar de un ataque con misiles iraníes, en Arad, la madrugada del 22 de marzo del 2026.

Madrid, España. Los misiles iraníes golpearon, la noche de este sábado, las ciudades israelíes de Arad y de Dimona causando más de un centenar de heridos, según confirmó los servicios de emergencia israelíes, en lo que parece ser un fallo de los sistemas antiaéreos de defensa israelíes.

En Arad impactó un misil balístico iraní que causó, al menos, 68 lesiones a personas y graves daños materiales en edificios de la ciudad, según informa la Magen David Adom, la Estrella de David Roja israelí (homóloga a la Cruz Roja). 10 de los heridos están graves y 11 tienen pronóstico moderado.

Decenas de ambulancias y unidades de cuidados intensivos móviles fueron movilizadas hasta el lugar del impacto y el Hospital de Soroka se declaró en alerta para recibir a los heridos. También se movilizó a varios helicópteros.

Una veintena de edificios resultaron dañados por el impacto del proyectil iraní y se teme que pueda haber personas desaparecidas que hayan quedado atrapadas bajo los escombros.

Incidente en Dimona

Este incidente se suma al de Dimona, donde un proyectil impactó sobre la ciudad, ubicada también en el sur del país, y que causó, al menos, medio centenar de heridos, según informaron los servicios de emergencia israelíes.

La mayoría de los heridos son lesionados de carácter leve, aunque un niño de 12 años sí resultó herido de carácter grave por las esquirlas y otra persona resultó herida de carácter moderado, según la Magen David Adom. Hasta 29 personas más reportaron heridas leves y otras 20 fueron asistidas por situaciones vinculadas al pánico. Asimismo se informó del hundimiento de una estructura en esa zona.

Los servicios médicos atendieron, principalmente, casos de caídas de personas que corrían hacia los refugios y a personas con ansiedad por los ataques, según la Estrella de David Roja.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes informaron de que están investigando por qué las defensas antiaéreas no lograron interceptar el misil balístico que impactó en la ciudad de Dimona. El Ejército confirmó que hubo respuesta defensiva al misil balístico, pero no lograron parar el ataque. “El incidente será investigado”, ha señalado un portavoz militar citado por el diario The Times of Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció que fue “una tarde muy difícil” por los ataques de Dimona y Arad. Netanyahu habló con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y ordenó dar “toda la asistencia necesaria” a nivel gubernamental. “Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”, subrayó.

Sin niveles anormales de radiación

El incidente de Dimona fue registrado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, (OIEA), que recalcó que “no se han detectado niveles anormales de radiación” en los países vecinos.

“No hemos recibido ninguna información sobre daños en el centro de investigación nuclear del Neguev”, indicó el organismo internacional. El centro de investigación está a unos 12 kilómetros de la ciudad de Dimona, objeto del ataque.

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, apuntó que “debe observarse la máxima contención militar, en particular en las inmediaciones de instalaciones nucleares”.

También se informó de un ataque de misiles iraníes sobre la zona de Eilat, en el extremo sur del país, sin que por el momento haya noticia de heridos. El ataque activó las sirenas antiaéreas y probablemente fue interceptado por los sistemas de defensa israelíes.

Dimona acoge el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí, y fue atacado después de que fuera bombardeado el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan, en la céntrica provincia de Natanz.

Israel posee armamento nuclear desarrollado a partir del uranio enriquecido en Dimona, aunque oficialmente nunca lo ha reconocido, siendo la única potencia nuclear de la región de Oriente Próximo.