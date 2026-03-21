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Más de 100 heridos en ciudades del sur de Israel por ataques de Irán

Arad y Dimona fueron impactadas por mísiles iraníes. Al parecer, hubo un fallo en los sistemas antiaéreos de defensa israelíes

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Por Europa Press
ataque con misiles iraníes
Los servicios de emergencia israelíes inspeccionaron el lugar de un ataque con misiles iraníes, en Arad, la madrugada del 22 de marzo del 2026. (ILIA YEFIMOVICH/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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