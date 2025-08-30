El Mundo

Marruecos instala paneles solares flotantes en presas para enfrentar la sequía

Marruecos instala paneles solares flotantes en complejo Tánger Med para reducir la evaporación del agua y generar energía limpia

EscucharEscuchar
Por AFP
Una instalación solar fotovoltaica flotante se instaló en la presa de Oued Rmel, como parte de un parque de paneles solares cerca del puerto de Tánger Med, en la provincia de Fahs-Anjra. Fotografía:
Una instalación solar fotovoltaica flotante se instaló en la presa de Oued Rmel, como parte de un parque de paneles solares cerca del puerto de Tánger Med, en la provincia de Fahs-Anjra. Fotografía: (ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marruecos sequíaPaneles solares flotantesMarruecosPresa Tánger MedEnergía solar MarruecosSequía histórica Marruecos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.