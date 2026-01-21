El Mundo

Marine Le Pen defiende la ‘buena fe’ de su partido en la apelación que amenaza su candidatura en 2027

Marine Le Pen comparece en París en el juicio en apelación por malversación de fondos europeos, un proceso clave que podría impedirle postularse a la presidencia francesa en 2027.

EscucharEscuchar
Por AFP
President of the parliamentary group of the French far-right Rassemblement National (RN) party, Marine Le Pen arrives at the Paris courthouse for her trial verdict on suspicion of embezzlement of European public funds, in Paris, on March 31, 2025. A French court sentenced on March 31, 2025 far-right leader Marine Le Pen to a five-year ban on running for office with immediate effect, throwing into doubt her bid to stand for President in 2027. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
“Actuamos totalmente de buena fe”, aseveró. (ALAIN JOCARD/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marine Le PenExtrema DerechaFrancia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.