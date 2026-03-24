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María Corina Machado asegura que el chavismo se desmantela y anticipa elecciones en Venezuela

La líder opositora afirma que el gobierno de Delcy Rodríguez se debilita mientras avanza una transición impulsada, según dijo, por presión internacional.

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Por AFP
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, se dirige a sus seguidores en una manifestación en Caracas, mostrando su compromiso con la lucha democrática.
María Corina Machado, líder opositora venezolana, enérgica durante su discurso en una protesta en Caracas, donde llamó a la resistencia y señaló que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta su fase final. Foto: AFP (FEDERICO PARRA/AFP)







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