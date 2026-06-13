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María Corina Machado agradece a Donald Trump por sus acciones contra grupos criminales

La Nobel de la Paz aseguró que anteriormente estos grupos actuaban ‘bajo el amparo’ del chavismo

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Por El Universal / México / GDA y EFE
María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz con el que soñaba Donald Trump. AFP
María Corina Machado ha tratado de estrechar relaciones con Donald Trump. Foto: AFP (AFP/AFP)







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