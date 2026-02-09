El Mundo

Maquinistas inician tres días de huelga ferroviaria en España tras accidentes mortales

Protesta contra deterioro de infraestructura y falta de fondos, factores que sindicatos vinculan a dos accidentes que dejaron 47 muertes en enero

Por AFP
Sindicalistas se manifiestan en la estación de Sants de Barcelona este 9 de febrero, en medio de una huelga nacional del sindicato de maquinistas españoles para exigir medidas de seguridad ferroviaria tras los accidentes mortales de Adamuz y Gelida. Los maquinistas españoles iniciaron una huelga de tres días para exigir mayor seguridad en su profesión después de que dos accidentes se cobraran 47 vidas el mes pasado y dejaran a miles de pasajeros varados.
