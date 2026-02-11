Manifestantes protestan frente al Congreso de Argentina contra proyecto liderado por Milei

La policía argentina disparó gas lacrimógeno y utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes, quienes arrojaron piedras y bombas incendiarias frente al Congreso durante un debate en el Senado sobre reformas laborales radicales.

Buenos Aires, Argentina . Un grupo de manifestantes lanzó piedras y bombas molotov contra policías antidisturbios frente al Congreso argentino y los uniformados respondieron con gases y camiones hidrantes, cuando miles de personas protestaban contra una reforma laboral que se debate en el Senado.

Los manifestantes rompieron veredas y lanzaron piedras contra los policías que acordonaban el Congreso en el centro de Buenos Aires, en momentos en que los senadores debaten una ley impulsada por el presidente, el ultraliberal Javier Milei, para flexibilizar la legislación laboral.

En la plaza del Congreso se escuchaban decenas de detonaciones de los gases y una periodista de AFP observó que un policía y un manifestante resultaron heridos.

‘Empezaron a reprimir. Se ve que no pueden aguantar la organización del pueblo’, dijo Ernesto Pasarín a la AFP. “Si permitimos que esto pase estamos condenando nuestros derechos y los de nuestros hijos. Reforma laboral no implica que se vaya a generar empleo, sino empleos más precarios”.

El proyecto de ley reduce indemnizaciones por despido, limita el derecho a huelga y permite pagos en especie, entre otras propuestas que la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, considera “regresivas”.

El gobierno de Javier Milei espera conseguir el apoyo necesario para conseguir el voto de los senadores. (DANIEL DUARTE/AFP)

Representantes de organizaciones sociales y partidos políticos se manifestaban en las inmediaciones con carteles como ‘frenemos la reforma laboral de Milei’, con el apellido del presidente tachado con una X.

Los manifestantes se alejaron de los gases al canto de ‘unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode’ y luego entonaron un eslogan llamando a paro general.

‘Es menester defender los derechos de los trabajadores’, dijo a la AFP Federico Pereira, un sociólogo de 35 años que tenía los ojos llorosos por el gas.

El gobierno confía tener los apoyos suficientes para conseguir el voto de los senadores, aunque de ser aprobado el proyecto luego irá a la cámara baja.

‘Esta es una ley trascendente que viene a adecuar normas laborales, equilibrar un sistema desequilibrado y trabajar en torno a algunos problemas como la extrema judicialización’, dijo la senadora oficialista Patricia Bullrich.