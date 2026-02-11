El Mundo

Manifestantes protestan frente al Congreso de Argentina contra proyecto liderado por Milei

Choques con bombas molotov y gases en protesta contra reforma laboral en Argentina.

Por AFP
Un manifestante devuelve una lata de gas lacrimógeno a la policía antidisturbios durante una protesta convocada por sindicalistas contra el debate sobre la reforma laboral que se lleva a cabo en el Congreso Nacional en Buenos Aires el 11 de febrero de 2026. La policía argentina disparó gas lacrimógeno y utilizó cañones de agua el 11 de febrero para dispersar a los manifestantes, quienes arrojaron piedras y bombas incendiarias frente al Congreso durante un debate en el Senado sobre reformas laborales radicales.
La policía argentina disparó gas lacrimógeno y utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes, quienes arrojaron piedras y bombas incendiarias frente al Congreso durante un debate en el Senado sobre reformas laborales radicales.







