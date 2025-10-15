El Mundo

Madagascar cae bajo control militar tras destitución del presidente Rajoelina

La presidencia de Madagascar denunció “un claro intento de golpe de Estado” e insistió en que Andry Rajoelina, cuyo paradero se desconoce y que fue visto por última vez en público hace una semana, “sigue plenamente en el cargo”.

Por AFP
A member of Madagascar's Army CAPSAT unit talks to a market seller
En Madagascar el contingente militar Capsat asumió el poder el martes, después de que los parlamentarios votaran por abrumadora mayoría a favor de la destitución de Andry Rajoelina, quien parecía haber huido. (Photo by Luis TATO / AFP) (LUIS TATO/AFP)







