Macabro hallazgo en Guatemala: 10 cadáveres en zona boscosa en la periferia

Casi la mitad de la violencia en el país es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas

Por AFP
Hallan ocho cadáveres en Guatemala
En octubre, hallaron nueve cuerpos envueltos en bolsas de plástico encontrados debajo de un puente de carretera en Palencia, al este de la Ciudad de Guatemala. (HANDOUT/AFP)







