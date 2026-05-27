El Mundo

Lula reactiva perforaciones de gas y petróleo en campo en la Amazonía

El mandatario de izquierdas busca su nuevo mandato, pero avanzó con esta decisión junto a Petrobras. ¿Por qué ahora?

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista aérea de la selva amazónica, cerca de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas.
Vista aérea de la selva amazónica, cerca de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas. ((c)NEIL PALMER PHOTOGRAPHY/CIAT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PetrobrasBrasilLuiz Inácio Lula da Silvahidrocarburospetróleo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.