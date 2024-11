Lula da Silva defiende la ‘voz de las calles’ antes de la cumbre del G20 en Río de Janeiro

Río de Janeiro. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reivindicó el sábado “la voz de las calles” sobre “la voz de los mercados” ante cientos de activistas de izquierda reunidos a dos días de la cumbre del G20 en Río de Janeiro.

El mandatario izquierdista recibirá el lunes y martes a los líderes de las mayores economías mundiales, entre ellos el presidente estadounidense, Joe Biden, y el chino, Xi Jinping.

La cita del principal foro internacional de cooperación económica ocurre en momentos de alta tensión geopolítica, con los conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

En el cierre del evento paralelo G20 Social, Lula, un exsindicalista de 79 años, instó a la sociedad civil a “gritar” y a “protestar” si los dirigentes no cumplen los compromisos adoptados en el G20 o en cualquier foro internacional.

Luiz Inacio Lula da Silva Luis da su discurso previo a la cumbre G20 en Rio de Janeiro, Brasil. (Foto: Luis ROBAYO / AFP) (LUIS ROBAYO/AFP)

“Si nosotros, como líderes, no asumimos, ustedes son los que tienen que marcar la diferencia. Griten, protesten, exijan, porque si no las cosas no sucederán”, dijo.

En un encendido discurso, afirmó que el “neoliberalismo ha empeorado la desigualdad económica y política que hoy azota a las democracias”.

“Los gobiernos deben romper con la disonancia cada vez mayor entre la voz de los mercados y la voz de las calles”, dijo, a dos días de recibir también al argentino Javier Milei, un ultraliberal y gran aliado del presidente electo estadounidense Donald Trump.

Desde el jueves, miles de indígenas, campesinos, jóvenes de favelas, estudiantes y activistas LGBTI participaron en masivas asambleas en enormes hangares cerca del puerto de Río, en el centro de la “Cidade Maravilhosa”.

Este sábado 16 de noviembre entregaron a Lula un documento con sus demandas para el G20, cuyos miembros representan 85% del PIB global y tres cuartas partes del comercio mundial.

En el texto, urgen a la dirigencia mundial a asumir “compromisos ambiciosos” y “actuar con determinación” para acabar con el hambre y salvar al planeta frente al calentamiento, imponer un impuesto a los superricos y regular la desinformación.

Esfuerzos por el clima

El documento de la G20 Social también urge a enfrentar el cambio climático, “respetando la ciencia y los conocimientos tradicionales de los pueblos”.

Insta a sustituir los combustibles fósiles por una economía baja en carbono e impulsar un fondo de preservación de bosques tropicales, una propuesta de Brasil que beneficiaría a unos 80 países.

Cuando las negociaciones avanzan con dificultad en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, Lula dijo que el 2025 será el momento en que la Amazonia “le hable al mundo”, cuando Brasil albergue la siguiente conferencia de las partes sobre cambio climático.

“Los países ricos tienen que ayudar a financiar la protección de nuestra selva”, dijo el sábado Lula, que busca erigirse como líder mundial en la lucha medioambiental.

Previamente, abordó el asunto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quien sostuvo una reunión bilateral al margen del G20.

Lula recibirá líderes de las principales economías del mundo el 18 y 19 de noviembre (Foto: Daniel RAMALHO / AFP) (DANIEL RAMALHO/AFP)

En el encuentro a puerta cerrada en el Fuerte de Copacabana, ambos reiteraron la necesidad de “aumentar la ambición para asegurar el éxito de la COP29 y la COP30”, dijo el portavoz de Guterres en un comunicado.

También reforzaron el compromiso “con las emisiones de carbono alineadas con los 1,5 °C” de temperatura global respecto a los niveles preindustriales, el objetivo del Acuerdo de París.

Protesta por palestinos

Cientos de personas marcharon el sábado en apoyo a los palestinos, una movilización vigilada por decenas de policías y soldados desplegados para garantizar la seguridad de los mandatarios que arribarán a Río de Janeiro.

“Estamos aquí para hacer un contraste a la cumbre del G20“, dijo Tania Arantes, de 60 años, integrante de uno de los sindicatos brasileños que convocó la protesta.

El conflicto en Oriente Medio es uno de los temas espinosos que puede amargar las negociaciones de cara a una declaración común en esta cumbre del G20. Ya la guerra rusa en Ucrania ha causado disensiones entre los países en las citas recientes.

Los manifestantes, algunos con tradicionales pañuelos árabes, ondearon banderas palestinas y pancartas con leyendas como “Ruptura de las relaciones Brasil-Israel”.

Entre otros pedidos, exigieron que los aliados de Israel dejen de financiar sus ofensivas militares en Gaza y en Líbano.