El Mundo

Luigi Mangione admite haber matado al ejecutivo del mayor grupo asegurador de salud de Estados Unidos

Luigi Mangione se declarará culpable de cargos ante una jueza federal. Conozca el plan de su defensa para evitar el juicio por asesinato

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Por AFP
Luigi Mangione appears in Manhattan Supreme Court during an evidence suppression hearing in the murder case of United Healthcare CEO Brian Thompson, in New York, on December 18, 2025. (Photo by Curtis Means / POOL / AFP)
Luigi Mangione en una de sus apariciones en la Corte. (CURTIS MEANS/AFP)







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