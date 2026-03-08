Los misiles de Irán no pueden alcanzar suelo estadounidense, dice ministro iraní

Ministro iraní dice que sí pueden atacar con misiles las bases e instalaciones estadounidenses ubicadas alrededor de Irán.

Los misiles iraníes no pueden alcanzar suelo estadounidense, dijo este domingo 8 de marzo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, al tiempo que defendió los ataques de Teherán contra sus vecinos del Golfo.

“Son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense”, declaró el ministro Abbas Araghchi en el programa “Meet the Press” de la NBC.

“Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros países vecinos”, agregó.