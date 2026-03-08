El Mundo

Los misiles de Irán no pueden alcanzar suelo estadounidense, dice ministro iraní

“Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros países vecinos”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán

EscucharEscuchar
Por AFP
Misiles
Ministro iraní dice que sí pueden atacar con misiles las bases e instalaciones estadounidenses ubicadas alrededor de Irán. (JACK GUEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránEstados UnidosIsraelGuerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.