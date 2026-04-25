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Los agentes de EE. UU. fallecidos en México no tenían permiso para operar en suelo mexicano

Registros migratorios revelan que uno de los agentes entró como visitante y otro con pasaporte diplomático, sin permiso para acciones operativas.

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Por Europa Press
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó el 25 de febrero de 2026 que habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la muerte del poderoso capo de la droga Nemesio Oseguera en una operación militar llevada a cabo el 22 de febrero.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum exige explicaciones a Washington por la presunta intervención de agentes de la CIA en una operación no autorizada. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS YURI CORTEZ/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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