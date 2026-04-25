Los agentes de EE. UU. fallecidos en México no tenían permiso para operar en suelo mexicano

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum exige explicaciones a Washington por la presunta intervención de agentes de la CIA en una operación no autorizada.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó este sábado de que los dos agentes estadounidenses fallecidos en un accidente de tráfico, al regreso de una operación ejecutada con la colaboración de las autoridades de Chihuahua, no tenían permiso para operar en el país.

Los registros migratorios revelan que uno de los estadounidenses entró en territorio mexicano como visitante, por lo que no tenía permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el segundo entró a México con pasaporte diplomático.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o que fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio mexicano, por lo que revisan el caso con las autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos en México.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió explicaciones a las autoridades estadounidenses, en particular a su legación diplomática, por la presencia de los agentes de la CIA en una operación de la que no tenía conocimiento y ha dejado entrever que se podría haber infringido la seguridad nacional y la soberanía de México.

Las autoridades de Chihuahua informaron en la noche del domingo de la muerte de dos funcionarios mexicanos y de dos agentes de las Embajada de Estados Unidos, en un accidente de tráfico cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, en el que había destruido laboratorios clandestinos.