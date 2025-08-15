El Mundo

Lluvias monzónicas en Pakistán dejan casi 200 muertos en 24 horas

Un helicóptero de rescate paquistaní se estrelló y los cinco miembros de la tripulación, incluido el piloto, murieron

Por AFP
Pakistán, el quinto país más poblado del mundo, es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático.
Pakistán, el quinto país más poblado del mundo, es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático. (SAJJAD QAYYUM/AFP)







